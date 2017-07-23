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Mete Kalkavan'ın acı günü

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası, 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan vefat etti.

Mete Kalkavanın acı günü

23 Temmuz 2017 13:36

Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden Mete Kalkavan'ın babası, aynı zamanda 24. Dönem Samsun Milletvekili olan Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yayınlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı: "Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesi 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Samsun Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." 

Etiketler: Ahmet İhsan Kalkavan, Mete Kalkavan, vefat


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