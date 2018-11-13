Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve sağanak,1500 metre ve üzerinde karla karışık yağmur yer yer kar şeklinde beklenen yağışların, Çarşamba günü öğle saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceğini bekleniyor. Elazığ'da yağışların özellikle Maden, Alacakaya, Arıcak, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde metre kareye 21-50 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ilçelerinde de yağışların kuvvetli olacağı bekleniyor"denildi.

Merkez ayrıca, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel ,su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olunmasını istedi.