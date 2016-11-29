Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü yayınladığı uyarı ile vatandaşları hava koşullarına karşı dikkatli olmalarına karşı uyardı. Yapılan açıklamada, bugün Çanakkale ve Balıkesir’in kuzeyinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’in kuzey ilçelerinde fırtınanın süreceği, perşembe günü Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın’ın batısında rüzgarın fırtına şeklinde eseceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının 8 ile 12 derece arasında düşeceği bildirilen açıklamada fırtınadan dolayı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olayların yaşanabileceği, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, bugün esen lodosun yerini poyraza bırakacağı ve özellikle Kuzey Ege kıyılarında ve denizde yer yer saatteki hızı 100 km bulan fırtınanın eseceğine dikkat çekildi.