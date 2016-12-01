BTUM'dan yapılan açıklamada," Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Çarşamba gününden itibaren, kar yağışı görülen ve yer yer 5-10 santim civarı kar ölçülen bölgemizde yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte karla karışık yağmur ve yağmura dönerek Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların bölgede Cuma günü sabah saatlerinden sonra tekrar kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde beklenilen kuvvetli yağmurla birlikte yer yer kar erimesi ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi yaşanabileceğinden su baskını, taşkın, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.