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Meteoroloji'den çığ ve sel uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), beklenen şiddetli yağış sonrası yaşanabilecek çığ, su taşkını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden çığ ve sel uyarısı

01 Aralık 2016 16:08

BTUM'dan yapılan açıklamada," Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Çarşamba gününden itibaren, kar yağışı görülen ve yer yer 5-10 santim civarı kar ölçülen bölgemizde yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte karla karışık yağmur ve yağmura dönerek Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların bölgede Cuma günü sabah saatlerinden sonra tekrar kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde beklenilen kuvvetli yağmurla birlikte yer yer kar erimesi ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi yaşanabileceğinden su baskını, taşkın, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 


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