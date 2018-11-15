Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.