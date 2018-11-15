İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan uyarılar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.