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Meteoroloji'den kar uyarısı |15 Ocak Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden kar uyarısı |15 Ocak Pazartesi yurtta hava durumu

15 Ocak 2018 08:53

 Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2
İstanbul: Parçalı bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11 

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Etiketler: hava durumu

 

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