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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada Malatya’nın arasında bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

29 Kasım 2016 23:39

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere göre, Adıyaman’da yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağmur, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de ise sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren yağışların etkisini arttırması ve beraberinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiği belirtilirken sıcaklılarında 4 ila 8 derece azalacağı ifade edildi.
Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, sis, pus, buzlanma ve don olayı gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

Etiketler: kar, Meteoroloji


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