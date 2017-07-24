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Meteoroloji'den kritik açıklama!

Meteoroloji beklenen Tahminlere göre, salı günü sıcaklıklar artacak Cuma günü ise sıcak havalar yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Meteorolojiden kritik açıklama!

24 Temmuz 2017 23:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarından edinilen billgilere göre; havalar önce kavuracak sonra ise yerini sağnak yağışlara bırakacak. Son yapılan tahminlere göre özellikle İstanbul'da Salı günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok üzerinde olacak.

CUMA GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da sıcaklığın salı günü 32 derece, hissedilen sıcaklığın ise 35 dereceyi bulması bekleniyor. Perşembe gününe kadar süren sıcaklıklar cuma günü yerini sağanak yağışlara bırakacak.

İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 5 derece birden düşecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

"Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

Etiketler: Meteoroloji


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