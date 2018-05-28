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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı... | 28 Mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı... | 28 Mayıs yurtta hava durumu

28 Mayıs 2018 10:28

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla'nın iç, Denizli'nin güney, Burdur'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 2 

İzmir: Parçalı bulutlu 30 

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33  

 

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