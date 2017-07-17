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Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 17 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı| 17 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

17 Temmuz 2017 08:55

Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 

Etiketler: hava durumu, sağanak


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  • İstanbul

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    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

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