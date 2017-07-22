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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 22 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! 22 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

22 Temmuz 2017 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43 


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