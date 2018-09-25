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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor! |25 Eylül Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor! |25 Eylül Salı yurtta hava durumu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor! |25 Eylül Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji, bir çok il için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Havalar soğudu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış uyarısı! |25 Eylül Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ile 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35  

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