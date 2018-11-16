Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? |16 Kasım hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle;

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimler ile zamanla güneybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 19

Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14