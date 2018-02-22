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Meteoroloji’den Van, Hakkari ve Bitlis için kar uyarısı!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası yeniden etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Van, Hakkari ve Bitlis için kar uyarısı yaptı. Kar Pazar günü de Trakya'da etkisini hissettirecek.

Meteorolojiden Van, Hakkari ve Bitlis için kar uyarısı!

22 Şubat 2018 12:55

Meteoroloji’den 3 il için kar uyarısı

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Van’ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis’nin yüksek kesimlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği uyarısı yapıldı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “22.02.2018 tarihinde yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Van’ın güney kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 1, Bitlis’te -0.3, Hakkâri’de 0.7 ve Muş’ta 3.3 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 6, Bitlis’te 5, Hakkâri’de 4, ve Muş’ta 8 derece olması bekleniyor. Van Gölü: hava durumu: parçalı ve çok bulutlu, rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m, görüş iyi” denildi. 

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

TRAKYA'DA PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trakya bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kar yağışı bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'de beklenen kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin edilirken Tekirdağ’da aralıklı yağmur bekleniyor.
Trakya bölgesinde hava sıcaklığının pazar günü 4-6 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14 

Etiketler: Bitlis, hakkari, kar yağışı, Meteoroloji, van

 

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