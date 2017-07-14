Metin Hara'nın gerçek yüzü ortaya çıktı!

Ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen yazar Metin Hara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği Tweetler ortaya çıktı.

TEPKi YAĞDI

Gezi Parkı olaylarında dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Tweet'lerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada Metin Hara'ya büyük tepki gösterildi. Kitaplarında huzur, barış ve aşktan bahseden Metin Hara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı Tweet'lerinde kendisiyle çeliştiği görüldü.

HESABI KAPATILDI

Söz konusu Tweetler ortaya çıkınca, Metin Hara tarafından kullanılan hesap kapıldı. Hara'dan söz konusu Twitter hesabı ve atılan Tweetlerle ilgili bir açıklama gelmedi.