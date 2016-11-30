Canik Belediyesi'nin daveti üzerine Samsun'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, '15 Temmuz ve Sonrası-Büyük Anadolu Aklı' konulu konferansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) gençlerle buluştu. OMÜ Öğrenci Konseyi ve Genç Memur-Sen iş birliğinde “15 Temmuz ve Sonrası” isimli bir konferans düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuşmacı olarak katıldı. Metin Külünk, gençlere 15 Temmuz ve sonrasını anlattı. Konferansa Külünk'ün yanı sıra, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Memur-Sen İl Başkanı Nejdet Güneysu, OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Sarıalioğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Milletler hafızalarını yarına taşıyabilirlerse varlıklarını sürdürebilirler. Tarih bir milletin hafızasıdır. Dolayısıyla bin yıllık tarihimizi bu güne güncellersek 15 Temmuz'u doğru algılayacağız. Bu tip olayların başımıza gelmesini engellemek istiyorsak tarihi kodlardaki hafızayı bugüne güncelleyerek yarına bakmak zorundayız" diye konuştu.

Yaşanan olaylardan ders çıkarılmış olsaydı birçok olumsuzluğun bugün yaşanmayacağını belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç konuşmasında, "Ama ne yazık ki ders saatlerine sıkışmış öğrenmişliklerimiz yaşayacağımız hayatlarda etkili olmadığı için yeniden ve yeniden roller veriyorlar bizlere. Yeniden biçilen bu rollerin iyi oyuncuları olarak içinde yaşadığımız topluma, kendi milletimize, vatanımıza, devletimize düşmanlık anlamı taşıyan o rollerin parçası olmaktan kurtulamıyoruz" sözlerine yer verdi.

“Batı karşısındaki mağlubiyetimizin bedellerin hep böyle ağır ödüyoruz”

Adana'daki yangında ölen çocuklar için üzüntüsünü dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Her birimizin üzerine düşen sorumluluğun farkında olan birisi olarak diyorum ki bir daha ama bu konuları düşünmek mecburiyetindeyiz. Birbirlerine sarılarak şehit olmuşlar. Azrail ile buluşma anının öncesindeki evlatlarımızın feryatlarını kulağımızda ve vicdanımızda her an duyarak hareket etmek bize düşen. O nedenle Batı karşısındaki yenilgimizin, Batı karşısındaki mağlubiyetimizin bedellerin hep böyle ağır ödüyoruz. Hemen şu soruyu soruyorlar: 'Avrupa'da neden olmuyor?’ Yanlış bir soru mu? Hayır, doğru bir soru. Orada da insan var. Orada da bina var. 'Neden orada olmuyor da burada oluyor' sorusu sokağın doğru bir sorusudur. Çünkü orada kimse binayı yaparken sadece kat üretmek için bina yapmıyor. O binanın insanın insanca yaşaması için hangi mühendislik şartları gerekiyorsa ona uyum noktasında azami dikkat gösteriyor. Azami dikkati de kontrol noktasında kamu müesseseleri asla ödün vermiyor. Üzgünüm ama oysa biz, Batı karşısında yenik bir aklın, yenik bir medeniyetin çocukları olarak Batı’yı doğru anlamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu üç ana unsur, onu küresel güçlerle karşı karşıya getirmiştir. Bu üç ana unsurdan birincisi Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışı, ikincisi ‘dolar değil, altın kullanın’ demesi ve üçüncüsü de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemidir. Bu üç ana unsur büyük devletlerin çıkarlarına ters düştüğü için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerine oyunlar oynanmaktadır. 15 Temmuzlar bitmedi. Daha çok 15 Temmuzlar yaşayacağız. Ancak aziz Türk milleti bu oyunların başarılı olmasına asla izin vermeyecektir. 15 Temmuzlardan sıyrılıp çıkmamızın en önemli unsuru, Türkiye'nin siyasal sisteminde yerli ve milli bir modelinin olmasıdır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Külünk, şunları söyledi: “Bu modelin adı da başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi, 15 Temmuz'da sokaklar üzerinden devleti sahiplenme biçimimizin siyasal sistem olarak yerli ve milli dönüşümüdür. Büyük Anadolu aklı ile insanlığın bizden beklediği adaleti, huzuru ve barış yeniden ortaya koymuş olacağız. Yeni Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda akıl galibiyetini keşfedemememiz halinde, fiziki galibiyetlerimizin hepsi kısa süreli olacaktır. Bugün Türk ve İslam ülkelerinin, bütün insanlığın tek umudu Türkiye’dir. Çünkü Türkler tarih boyunca yeryüzünün mümessil milleti ve devletlerinin kurucuları olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Kenan Akyüz