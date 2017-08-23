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Metrekareye 70 kilogram yağış düştü, binlerce arı telef oldu

Bursa’da dün metrekareye 70,2 kilogram yağış düşen Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nde arıcılık yapan bir vatandaşın arı kovanları sular altında kaldı, yaklaşık 70-80 bin arının telef olduğu bildirildi.

Metrekareye 70 kilogram yağış düştü, binlerce arı telef oldu

23 Ağustos 2017 11:29
Metrekareye 70 kilogram yağış düştü, binlerce arı telef oldu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı ikazların ardından beklenen sağanak yağış dün Bursa’da etkisini gösterdi. Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesi’nde dün gün boyu süren yağışların ardından arıcılıkla uğraşan Hamdi Çolak isimli bir vatandaşın arı kovanları sular altında kaldı. 42 tane arı kovanının olduğunu belirten 67 yaşındaki Çolak, 100 binden fazla arısının yer aldığını ve 70-80 bin tanesinin ise telef olduğunu belirtti.

Yağışlar sebebiyle Bayramdere Mahallesi ve Yeniköy mevkiinde sokaklar göle dönerken, araçlar ise sular altında kalmıştı.

Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Karacabey ilçe merkezinde 4 saatte metrekareye 10,2 kilogram yağış düştüğünü, Bayramdere Mahallesi'ne ise 70,2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Bursa’da bugün en düşük sıcaklığın 17, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması bekleniyor. 

Mesut Alan


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