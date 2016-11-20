İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metro istasyonunda nikah töreni düzenlenmesine izin vermesinin ardından metro istasyonlarında nikah kıyımı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Haliç Metro İstasyonu'nda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından kıyılan nikahın ardından ikinci olarak Olimpiyat Metro İstasyonu peron katında Muharrem Beyaz ve Sümeyye Saltık çiftinin nikahları kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu yaptı. Nikahın merasiminin ardından düğün pastasını kesen çift, aile yakınları ve sevenleri ile fotoğraf çektirdi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu, gençlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Biz ilk defa metroda düğün yapıyoruz. Ve bundan sonra yine sizin gibi dostları değişik istasyonlarımızda ağırlamak istiyoruz. Düğünlerimizi burada yapmak için belediye başkanlığımız bize bu konuda yetki verdi. Bütün İstanbullular için bu geçerli. Teleferiklerimizde ve diğer yerlerimizde, İstanbul’da yer altında yaptığımız hizmetleri yine halkımızın metroda ve vagonlarda sunduğumuz hizmeti, diğer istasyonlarımızda, düğünlerde, tiyatrolarda ve diğer etkinliklerde de sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten damat Muharrem Beyaz, “Heyecandan titriyorum. Bu organizasyonu düzenleyen bütün genel müdürlerimden ve müdürlerimden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Emrah Kuş



