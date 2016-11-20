Diğer
Kategoriler

Metro istasyonunda evlendiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metro istasyonunda nikah töreni düzenlenmesine izin vermesinin ardından Olimpiyat Metro İstasyonu'nda bir çiftin nikahı kıyıldı.

Metro istasyonunda evlendiler

20 Kasım 2016 16:59
Metro istasyonunda evlendiler - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metro istasyonunda nikah töreni düzenlenmesine izin vermesinin ardından metro istasyonlarında nikah kıyımı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Haliç Metro İstasyonu'nda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından kıyılan nikahın ardından ikinci olarak Olimpiyat Metro İstasyonu peron katında Muharrem Beyaz ve Sümeyye Saltık çiftinin nikahları kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu yaptı. Nikahın merasiminin ardından düğün pastasını kesen çift, aile yakınları ve sevenleri ile fotoğraf çektirdi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu, gençlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Biz ilk defa metroda düğün yapıyoruz. Ve bundan sonra yine sizin gibi dostları değişik istasyonlarımızda ağırlamak istiyoruz. Düğünlerimizi burada yapmak için belediye başkanlığımız bize bu konuda yetki verdi. Bütün İstanbullular için bu geçerli. Teleferiklerimizde ve diğer yerlerimizde, İstanbul’da yer altında yaptığımız hizmetleri yine halkımızın metroda ve vagonlarda sunduğumuz hizmeti, diğer istasyonlarımızda, düğünlerde, tiyatrolarda ve diğer etkinliklerde de sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Çok heyecanlı olduğunu belirten damat Muharrem Beyaz, “Heyecandan titriyorum. Bu organizasyonu düzenleyen bütün genel müdürlerimden ve müdürlerimden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Emrah Kuş 

 

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!