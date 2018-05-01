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Metrobüs durağında korkunç olay! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına iddiaya göre kaçak olarak giren mendil satıcısı Suriyeli çocuğa, metrobüs çarptı. Çocuk, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Metrobüs durağında korkunç olay! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

01 Mayıs 2018 10:56
Metrobüs durağında korkunç olay! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saadetdere metrobüs durağında iddiaya göre 8-10 yaşlarında Suriyeli erkek çocuk işçi, mendil satmak için kaçak olarak durağa girdi. Çocuk, durakta henüz öğrenilemeyen bir şekilde dengesini kaybedip metrobüs yoluna girdi.

Beylikdüzü istikametinden gelen metrobüs çocuğa çarpmasıyla çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından çocuğun cansız bedenini ambulans ile morga kaldırırken, metrobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Metrobüs seferlerinde ise uzun bir süre aksama yaşandı. 

Öte yandan, çocuğun kimliğine ve ailesine henüz ulaşılamazken, daha önce de çocukların o bölgede kaçak olarak metrobüs yollarına girdiği ve duraklarda mendil satarak çalıştığı öğrenildi.  

 

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