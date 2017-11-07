Metrobüs yayaya çarptı!

Olay, Merter metrobüs durağı yakınında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrobüse kaçak binmek isteyen 20’li yaşlarda bir erkek şahıs, E-5 yan yolda akan trafiği geçip bariyerleri aştıktan sonra metrobüs yoluna girdi. Kendisini metrobüs yoluna atan şahsa durağa gitmeye çalışan 34 AS numaralı Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrobüs yoluna savrulan genç olay yerine çağrılan ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada araçtaki yolcular da büyük panik yaşadı. Ani fren yapan metrobüs içerisinde savrularak hafif yaralanan yolcular, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildikten sonra kontrol amaçlı çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Avcılar istikametinde metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar oluştu. Kazada hafif yaralanan bir vatandaş, “Her şey bir anda oldu, birden birisi yola girince önce fren oldu, sonra bizler de araç içinde öne savrulduk. Ben aracın içindeydim ama olay nasıl oldu görmedim” dedi.

Ufuk Kıvık

