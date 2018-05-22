Metrobüsteki şemsiyeli saldırgan hakim karşısına çıktı

Sanık duruşmada, “Anneme küfür edince kendimi kaybettim. Bunca insanın canına, malına kastedecek bir şey yapmak istemezdim. Çok pişmanım” dedi.

Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın, “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla mala zarar verme” suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 17’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma tutuksuz sanık Murat Akbulut katılırken, aralarında metrobüs şoförü Recai Türkoğlu’nun da bulunduğu 13 kişi müşteki sıfatıyla salonda hazır bulundu.

“Kendimi kaybettim, çok pişmanım”

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Akbulut, her sabah Altunizade’den metrobüse binerek Sögütlüçeşme’deki iş yerine gittiğini belirterek, “Metrobüs şoförü olay günü yaşlı bir bayanın araca binmek istemesine rağmen kapıyı açmadı. Ben bu sırada orta kapıya yakındım. Yolcular kapıyı açmasını istedi. Şoför ‘kahraman eşekler istediğimi alırım, istemediğimi almam’ dedi. Ben de ‘insanız hakaret etmene gerek yok’ dedim. Şoför yerinden kalktı, iki eliyle göğsümden itti. Vurmak gibi bir niyetim yoktu. Arkaya doğru ilerledim. Anneme küfür edince kendimi kaybettim. Allah kahretsin şeklinde elimi salladım. O sırada elimde şemsiye vardı. Kendimi kaybettim, gerisini hatırlamıyorum. Bunca insanın canına, malına kastedecek bir şey yapmak istemezdim. Çok pişmanım” dedi.

“Agresif tavırlarla, ‘Sen nasıl kapıları açmazsın’ dedi”

Müşteki metrobüs şoförü Recai Türkoğlu, “Avcılar istikametinden Söğütlüçeşme istikametine seyir halindeydim. Acıbadem durağına geldiğimde önümdeki 2-3 araç durağa girdiğinden ben giremedim. Aracın arkası durağın dışındaydı. Öndeki araçlar yolcu alırken benim kapım kapalıydı. Bir hanım ön kapıyı tıklattı. Can güvenliği tehlikeye girmesin diye durağa nizami olarak yaklaşamadığımdan kapıyı açmadım. İşaretle ön tarafa ilerlemesini söyledim. O sırada arkadan bir ses ‘kapıları açsana’ dedi. Durağa yanaştım, kapıları açtım. İnme ve binme tamamlanınca, hareket edeceğim sırada sanık başıma gelerek agresif tavırlarla ‘sen nasıl kapıları açmazsın. 3 lira para veriyor vatandaş, sanki bedava taşıyorsun’ şeklinde ifadelerde bulundu. Kendisine bu işin bir kuralı olduğunu, duraklara nizami girmeden kapıları açamayacağımı söyledim, daha da söylenmeye başladı” diye konuştu.

“Elimle işaret ettim, iteklemedim”

Müşteki Recai Türkoğlu, sanığı geriye doğru gitmesi için uyardığını belirterek, “Elimle işaret ettim, iteklemedim. Ben olayın bittiğini düşünerek yoluma devam ettim. Sol aynaya bakıp kafamı çevirdiğim sırada gözüme doğru siyah bir darbe aldım. Burnumdan yaralandım, aniden yere düştüm. Sonra araç durmuş. Ben aracın devrildiğini, başka araçlara çarptığını hatırlamıyorum. Kalktıktan sonra gördüm. Sanığın savunmasında söylediği gibi ‘kahraman eşekler’ demedim” ifadelerini kullandı.

“Şemsiyenin havada savrulduğunu gördüm”

Bunun üzerine söz alan müşteki Çağla Babalık, metrobüste orta kapının arkasında oturduğunu belirterek, “Bağırtı duydum. Şoförü ayakta gördüm. Şoförün olduğu yerde bir şemsiyenin havada savrulduğunu gördüm ama kimin savurduğunu görmedim. Şemsiye savrulduktan sonra ben öne doğru savruldum. Bir yere tutunmaya çalıştım. O sırada metrobüs zikzaklar çizerek gidiyordu. Sonra çok şiddetli bir yere çarptığımı anladım. Otobüse çarptığımızı gördüm” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

“45 dakika metrobüsün altında kaldım”

Müştekilerden doktor İbrahim Mithat Us, “Ben Anadolu yakasından Avrupa Yakası'na doğru aracımla gidiyordum. Metrobüs 3-4 aracı kenara iterek bana çarptı. 45 dakika kadar metrobüsün altında kaldım. Parçalanmıştı araç, sadece benim bulunduğum bölge kalmıştı. Hasarımı sigorta şirketi karşıladı. Şoför refleks olarak frene bassaydı bu olaylar daha az zararla giderilebilirdi” dedi.

“Şoförün kusuru olduğu kanısındayız”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Metrobüs şoförünün psikoteknik raporları istensin. Dudak okuma yöntemiyle şoför ve müvekkilim arasında geçen konuşmanın tespitini istiyoruz. Müvekkilimin olayda kusursuz olduğunu beyan etmiyoruz ancak şoförün kusurlu olduğu kanısındayız” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, metrobüs şoförü Recai Türkoğlu’nun psikoteknik raporlarının onaylı örneklerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Acıbadem'de 23 Eylül 2016’da, metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Recai Türkoğlu ile tartışan muhasebeci Murat Akbulut’un elindeki şemsiye ile seyir halindeki metrobüs şoförünün yüzüne vurduğu anlatıldı.

Seyir halindeyken metrobüsün direksiyonunu bırakıp ayağa kalkmak isteyen şoför Recai Türkoğlu’nun ön kapının yanına düştüğü ve yoldan çıkan metrobüsün, D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldığı belirtildi. Olayda 13 kişinin yaralandığı, 8 aracın ise hasar gördüğü vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Murat Akbulut’un , “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla mala zarar verme” suçlarından toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gamze Erdemir

