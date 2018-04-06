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Metruk bir binada tavan arasına gizlenmiş patlamamış el bombaları bulundu

Tekirdağ’da bir metruk binada patlamamış el bombaları bulunuldu.

Metruk bir binada tavan arasına gizlenmiş patlamamış el bombaları bulundu

06 Nisan 2018 10:25
Metruk bir binada tavan arasına gizlenmiş patlamamış el bombaları bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.

Metruk evdeki bombayı ilk olarak yıkım ekibindeki görevli marangoz Mustafa Güneş buldu. Güneş İhlas Haber Ajansı'na(İHA) yaptığı açıklamada, "Bina içerisinde yıkım yapıyorduk. Tavan arasından çıktı. Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü. Ondan sonra biz de emniyete haber verdik, geldiler bakıyorlar. Tavan arasına saklanmış çok eski mühimmatlar. 8 tane bomba var ve çok sayıda mermi var. Merminin sayısını bilmiyorum, saymadık” dedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.  

Vedat Bayraktar - İsmail Denizhan
 

 

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