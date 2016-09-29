Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Çeri, yaz havalarının sona erip mevsim geçişinin yaşandığı bu dönemde, yakalanılacak hastalıklara karşı vatandaşları uyardı. Havaların yavaş yavaş soğuduğunu belirten Çeri, hem mevsim geçişlerinin hem de okulların açılması ile çocukların toplu ortamlarda daha fazla bulunmaları nedeniyle enfeksiyon riskinin önceki dönemlere oranla arttığını söyledi. Bunun önemli nedenlerinden birinin ani ısı değişiklikleri ve çevresel faktörlere vücudun adaptasyona zorlanması olduğunu ifade eden Çeri, “Bu da çocuklar ve yaşlılarda daha fazla ortaya çıkan bir durum. Bunların vücut direnci sağlıklı bir bireye göre daha sınırlı olduğu için çevresel değişikliklerden daha kolay etkilenebilmektedirler. Bağışıklık sisteminde çeşitli düzensizlikler meydana gelebilmekte. Bu da doğal olarak enfeksiyonların oluşumunu kolaylaştırmakta. Okulların açılması, anne babaların çalışması nedeni ile çocukların kreşlerde kalmaları, daha çok toplu ortamda beraber kalmalarına ve aynı havayı solumalarına neden olmaktadır. Bu da bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının bireyden bireye yayılımını arttırmakta ve çocuklarımızın daha sık hasta olmasına neden olmaktadır” dedi.

“Kalın giysi yerine vücut ısısını koruyacak giysileri tercih edin”

Hastalıkların önüne geçmek için öncelikle mevsim geçişlerini dikkate alarak kılık kıyafet seçimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Çeri, şöyle konuştu:

“Vücut ısısını 36-36,5 derecede tutmayı sağlayacak optimal giysilerle çocuklarımızı giydirmek faydalı olacaktır. Burada en önemli etken bir anda çok kalın giysiler giydirmek yerine vücut ısısını koruyacak şekilde giysi kalınlığını arttırmak, yine giysileri seçerken bol, rahat, pamuklu giysiler olmasına, çocuğun terini emebilecek ve onu dış ortamlardaki ısı değişikliklerine karşı yalıtabilecek giysiler tercih etmekte yarar var".

"Çocukların sabah kahvaltılarını ihmal etmeyin"

Çeri, beslenmenin önemine de dikkat çekerek, "Beslenme vücut direncini arttırmak açısından önemli, bu yüzden kreşe ve okula giden çocuklarımızın sabah kahvaltılarını ihmal etmemek gerekiyor. Bu çocuklarımızın vücut savunma sistemlerine destek sağlayacağı için enfeksiyonlara karşı direncini arttıracaktır. Mevsimden ve çevresel ortamdan bağımsız olarak özellikle çocuklarımıza el yıkama alışkanlığını mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Özellikle aşıların tam olmasında yarar var, bu da vücut direncini arttıran bir başka eylem. O yüzden kreş ve okula giden çocukların rutin olarak grip aşısı yaptırmasında yarar var. Bu da üst solunum yolu enfeksiyon riskini belirli bir oranda azaltacaktır. Yine aynı şekilde, özellikle kronik rahatsızlığı olan bazı çocuklarımız olabilir, özellikle bunlarda enfeksiyon daha ağır seyredebileceği için belki ayrıca özen göstermek gerekir. Kullanmakta oldukları ilaçları düzenli olarak almak, hastamızın hekimi, öğretmen ve aile arasında bir işbirliği olması da enfeksiyon riskini azaltacak etkenlerdir.” dedi.

Aydın Yorat