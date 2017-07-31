Mevsimlik fındık işçilerinin çocukları çalıştırılmayacak

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinin başında bulunan ve üretiminde Ordu’nun ilk sırayı aldığı fındık üretiminde hasadın başlamasına sayılı günler kaldı. Fındık hasadında yerli işçilerin yetersiz kalması sebebi ile Doğu ve Güneydoğu’dan birçok mevsimlik işçi ise Ordu’ya gelmeye başladı. Bugünlerde yoğun olarak Ordu’ya gelen fındık işçileri de Altınordu’ya bağlı Saraycık ve Uzunisa Mahalleleri’nde bulunan Geçici Konaklama Merkezleri’ne yerleştirilmeleri ise kolluk kuvvetler kontrolünde devam ediyor.

Çocuk işçiliğine izin verilmeyecek



Saraycık ve Uzunisa Mahalleleri’nde bulunan geçici mevsimlik işçileri ziyaret eden Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve beraberindeki heyet işçilerin sorunlarını dinledi. Mevsimlik işçilerin bulunduğu Geçici Konaklama Merkezlerine ziyarette bulunan Kaymakam Erten ve Başkan Tekintaş’ın en önemli gündemi, çocuk işçiliğinin önlenmesi olurken bu doğrultuda tüm çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Yapılan açıklamalarda çocuk işçiliğinin önlenmesinde ailelere ve dayı başlarına da büyük iş düştüğü ifade edilirken bu konuda işçilerin ve işveren dahil olmak üzere herkesin duyarlılık göstermesi gerektiği belirtildi. Çocuklarında bu kapsamda merkezlerde bulunan dersliklerde eğitimlerine devam ederek kültürel ve sosyal alanda birçok faaliyet gerçekleştireceği vurgulandı.

Gerçekleşen ziyaret Geçici Konaklama Merkezlerinin gezilmesi ve sorunların tespit edilmesi ile son buldu.

Metin Akyürek