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MEYED, İlker Güney ile yoluna devam ediyor

Bu yıl kuruluşunun 25'inci yıldönümünü kutlayan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanlığına, bir kez daha İlker Güney seçildi.

MEYED, İlker Güney ile yoluna devam ediyor

02 Nisan 2018 12:20

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nin (MEYED) 13. Olağan Genel Kurulu, 15 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da yapıldı. 

İlker Güney’e güvenoyu 

Dernek faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun görüşülmesi ve oylanarak ibra edilmesinin ardından 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Yapılan seçimde iki senedir MEYED Başkanlığı görevini yürüten İlker Güney (LİMKON), dernek üyelerinin oylarıyla iki yıllık dönem için yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. 

Güney’in başkanlığında geçen dönem Yönetim Kurulu’nda yer alan Tuncer Kırtıloğlu (Tunay Gıda) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenirken, Mahmut A. Duruk (Aroma), Ozan Diren (Dimes), Canan Kestane (Coca-Cola) ve Demir Şarman (Anadolu Etap) da yeniden Yönetim Kurulu’na seçildiler.
Tamek adına Cem Kurt ise Yönetim Kurulu’nun yeni üyesi oldu.

MEYED’in 25. Kuruluş Yıldönümü 

MEYED Başkanlığına yeniden seçilen İlker Güney, yaptığı teşekkür konuşmasında, bu yıl derneğin 25'inci kuruluş yıldönümü olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Kurumsal kimliği örnek teşkil eden sektörün tek temsilcisi olan MEYED’in Başkanlığına ikinci kez seçilmekten büyük bir heyecan ve gurur duyuyorum.
Bu sene, derneğimizin 25’inci yılını kutlarken geçmişe baktığımızda, sağlıklı nesiller için bilime dayalı üretim ile dürüst rekabete inanan üyelerimizin inancı ve birlikteliğinin temel taşı olduğunu ifade etmek isterim. İleriki dönemde de hem yönetim kurulu üyelerimiz ve hem de üye şirketlerin değerli katkıları ile her zamanki yapıcı, işbirlikçi, toplum odaklı ve en önemlisi insan sağlığına hizmeti her şeyin başında gören yaklaşımımızı devam ettirerek; sadece sanayinin değil, aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyoruz".

9'uncu Juiceful İstanbul Zirvesi, 10 Mayıs’ta yapılacak 

MEYED Başkanı İlker Güney, Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), Avrupa Meyve Suyu Birliği (AIJN), bağımsız kalite kontrol kuruluşu (SGF) ve Avrupa Kalite Kontrol Sistemi (EQCS) tarafından da desteklenen 9'uncu Juiceful İstanbul Zirvesi’nin, MEYED ev sahipliğinde 10 Mayıs’ta yapılacağının da altını çizdi.  

 

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