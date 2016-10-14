Olay, bugün öğle saatlerinde Gaziantep Asri Mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mezarlıkta şüpheli şekilde tek başına gezen kadın mezar ziyaretine gelen vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Daha sonra kendisini takip eden polisleri fark eden kadın kaçmaya başladı. Polis ekipleri asri mezarlık girişinde şüpheli kadını yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Hilal G'nin (32) çantasında ve üzerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yapılan kimlik sorgulamasında daha önceden uyuşturucudan suç kaydının olduğu öğrenildi. Hilal G. inceleme sonrası serbest bırakıldı.

