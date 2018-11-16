MHP, belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP Genel Merkezi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan aday listesi şu şekilde oluştu;

“Mersin-Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can, Mersin-Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç, Mersin-Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu, Gaziantep-Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait Kılıç, Adana-Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar, Kırıkkale-Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik, Şanlıurfa-Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Bucak, Şanlıurfa-Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz ve Manisa-Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda.”

Musa Erdoğan

