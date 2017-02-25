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MHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Günal: 'Hedef aynı, vatandaşlara anlatma şekli kendine özgü olacak'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, AK Parti’nin referandum startını verdiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görsellerinin kullanılmasıyla ilgili olarak AK Parti ile hedeflerinin aynı olduğunu ancak vatandaşlara anlatma şekillerinin kendilerine özgü olacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Günal: Hedef aynı, vatandaşlara anlatma şekli kendine özgü olacak

25 Şubat 2017 16:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Günal, Afyonkarahisar’da partisinin yeni il binasının açılışına katıldı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ile birlikte parti binasının açılışını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Günal, burada referandumla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

AK Parti Genel Merkezi’nin referandum startının verildiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görsellerinin kullanmasının referandum çalışmalarının ortak mı yürütüleceği yönündeki soruya cevap veren Günal, AK Parti ile hedeflerinin aynı olduğunu ancak referandum çalışmalarının kendilerine özgü olacağını bildirdi. Günal, "Biz referandumda kurumsal kimlik olarak kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi ki hedefimiz aynı, ‘evet’ çıkması için uğraşıyoruz ama çıkış noktamız da, vatandaşlara anlatma şeklimiz de kendimize özgü olacak. Biz broşür, kitapçık, afiş çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde onları da paylaşacağız. Onlar da kendi çalışmalarına başladılar. Tabi ki aynı hedefe doğru çalışıyoruz ancak yöntemlerimiz ve araçlarımız kendimize özgü" diye konuştu.

"Türkiye’nin güçlü bir yönetime ihtiyacı var"

Türkiye’nin güçlü bir yönetime ihtiyacı olduğunu ve mevcut yönetimin biran önce sonlandırılması gerektiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Günal şu ifadelere yer verdi:

"Soruna seyirci kalan değil, yapıcı uzlaşmacı bir muhalefet anlayışı içerisinde meselelere bakmaktadır. Bizim için önce ülkemizin geleceği ve güvenliği önemlidir. Bu kapsamda doğru yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Başta melun FETÖ terör örgütü olmak üzere, ister PKK, ister PYD densin, ister YPG densin, isterse IŞİD, isterse DAEŞ densin fark etmiyor, bütün terör örgütlerinden de arınarak Suriye’deki operasyonunda başarıyla tamamlanması sadece Suriye değil bütün terör örgütü koridorunun da temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte Türkiye’nin güçlü bir yönetime ihtiyacı vardır. Bu yönetim tartışmalarını da biran önce sonlandırması gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, bu teklifin arkasında durmasının nedeni budur. Bunu da önümüzdeki süreçte milletimize anlatmaya devam edeceğiz." 

Hayati Kanat
 

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yard


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