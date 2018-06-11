MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'İlk turda mutlaka cumhurbaşkanımızı seçmek zorundayız'

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşup seçimlerde Cumhur İttifakı ve MHP’ye destek istedi.

Yaptığı ziyarette konuşan Büyükataman, “Bu sistemde yasama faaliyetlerini güçlü bir şekilde yürütecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. 600 milletvekilinden müteşekkil bir meclis olacak. Bu meclisin en önemli sorumluluğu ve özelliği sistem gereği denge ve denetleme sorumluluğunu üstlenmiş olması yürütme ve meclisin dengesini parlamento sağlayacak. Yürütmenin yasalara uygun olmayan yapacağı bir takım tasarruflar olursa denetleme görevini de meclis yapacak. Hani meclis ne işe yaracak ki diyorlar ya onun için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı 1982 anayasasında olağanüstü yetkilerle donatılmış, aklınıza gelen gelmeyen her konuda yetkili ama hiçbir sorumluluk taşımayan, sadece vatana ihanet suçuyla yargılanabilecek konumda olan makam için bugün anayasa değişikliğiyle artık yürütmenin başında bulunan halk tarafından seçilecek sayın cumhurbaşkanı her türlü eylemi, işlevi ve söyleminden hesap verebilecek bir konuma getirildi.

Cumhurbaşkanlığı makamı bir hukuki zemine oturtuldu. İhtilal ruhunu hala muhafaza etmekte olan 1982 anayasasıyla bu durumun sürdürülebilir olması mümkün değil. Türkiye’de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından cumhurbaşkanı seçilmesinden itibaren bir çift başlılık istesekte istemesekte gündeme geldi. Bunun Türkiye’yi bir recim krizine sürüklemesi endişesinden dolayı bu kuvvetler ayrılığı ilkesinin çok net hatlarının çizildiği, sistemin daha sağlıklı bir hale getirildiği, doğrudan milletin denetimiyle millet tarafından seçilen bir yapının ihdas edildiği bir anlayışı hakim kılmak icap ediyordu. Bu anayasa değişikliğiyle gerçekleştirdiğimiz de budur. 24 Haziran'da istirham ediyorum. Allah rızası için söylüyorum. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Elini ovuşturan, kapalı kapılar ardında karanlık niyetlerle hesap kitap içerisinde bulunan, Türkiye’nin istikrarını, huzurunu ve güvenliğini bertaraf etmek için fırsat kollayan şer odaklarına fırsat vermemek ve bu oyunu boşa çıkarmak istiyorsak ilk turda bu işi bitirmek zorundayız. İlk turda mutlaka cumhurbaşkanımızı seçmek zorundayız. İlk turda aynı zamanda yürütmenin verimli ve sağlıklı işler yapabilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhur İttifakı'nı anayasayı değiştirecek mahiyette bir çoğunlukla yer bulacak tarzda yetkilendirmek mecburiyetindeyiz.

Biz MHP olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı olarak ilan ettik. Bütün gücümüzle elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymak suretiyle birinci turda seçilmesini temin adına gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Bu birlikteliği sabote etmeye çalışan, ülke şartları dikkate alındığında ihtiyaç duyulan bu birlik ve beraberliği sulandırıp bertaraf etmek isteyen bir takım çevreler boş durmuyorlar. Yalan yanlış bir takım söylemler ortalıkta dolanıyor. Önümüzdeki günlerde farklı şekillerde bunlar mutlaka önümüze gelebilir. Bunlara itibar etmeyeceğiz. Biz işin adını koyduk, biz milletimizle yola çıktık ve Cumhur İttifakı'nı Allah’ın izniyle 24 Haziran’da sizlerin onay ve desteğiyle sandıktan muzaffer olarak çıkartacağız” şeklinde konuştu.

Burak Türker

