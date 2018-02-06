MHP ilçe başkanına ait çiftlikte korkutan yangın

Olay, İshakça Mahallesi’ndeki Selahattin Karacaoğulları’na ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle saman balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangında ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın esnasında çiftlikte bulunan yaklaşık 20 büyükbaş hayvan, mahalle sakinlerinin de yardımıyla herhangi bir zarar görmeden yangından kurtarıldı. Yangında binlerce saman balyası kullanılamaz hale gelirken çiftlik binasında da maddi hasar meydana geldi.

Hüseyin Tayyar