MHP İzmir'de şok ayrılık

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş sürpriz bir kararla görevini bıraktığını açıkladı. Karataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2011'de devraldığı görevi yeni bir isme devredeceğini dile getirerek, "21 Ekim 2011 tarihinde hareketin lideri, muhterem Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey tarafından atandığım MHP İzmir İl Başkanlığı görevimi bir başka dava arkadaşıma devrediyorum. Bugüne kadar ifa ettiğim bu kutlu görevle beni onurlandıran liderim Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı arz ediyor, ellerinden öpüyorum.

Allah başımızdan eksik etmesin. Görev sürem boyunca bizden desteğini esirgemeyen, partimizin her kademesinde görev yapan başta genel merkez yöneticileri ve görevlileri olmak üzere, İzmir'de birlikte görev yaptığım il yöneticisi, ilçe başkanı ve yöneticilerine, Ülkü Ocakları başkanları ve yöneticilerine vakıf, sendika başkanı ve yöneticilerine, hareketin mensubu vefakar cefakar yiğit dava arkadaşlarıma, ülküdaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

Açıklamasında, "Hareketin bir evladı olarak; bundan böyle liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrinde teşkilatımızın yanında bir nefer olarak mücadele edeceğimi, elimden gelen bütün gayreti ortaya koyacağımın bilinmesini isterim” diyen Karataş, "Bir başka görevde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Muhterem liderim; sözün sözümüz, yolun yolumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yeni il başkanı konusunun MHP Genel Merkezi tarafından değerlendirildiği öğrenilirken gerekli açıklamanın ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

