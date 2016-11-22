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MHP Lideri Bahçeli: CHP PKK’nın bagajı haline geldi

MHP Lideri Bahçeli, CHP’nin terör örgütü PKK’nın bagajı haline geldiğini söyledi.

MHP Lideri Bahçeli: CHP PKKnın bagajı haline geldi

22 Kasım 2016 11:56
MHP Lideri Bahçeli: CHP PKK’nın bagajı haline geldi - Tıkla İzle

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “CHP ‘Adana bahane Kartal şahane’ dedi; HDP-PKK ile suçüstü basıldı. CHP düşe kalka, ine çıka PKK’nın bagajı haline geldi...Anladığımız kadarıyla HDP, CHP’nin içine kaçmıştır. CHP’deki PKK kalıntıları bünyeyi ele geçirmeye başlamıştır. Atatürk yerinden kalkıp bunların halini görse ya tekrar yatar, ya alayını İzmir’e kadar kovalar” DEDİ.

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’na da cevap veren Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu kavga istediğimizi söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi tanımıyor, tanımak da istemiyor. Kavga gibi bir arayışımız yoktur olursa kendileri bizim klasman ve ilgimizde zaten değildir. Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?” diye konuştu.

MİNİ ANAYASA

Devlet Bahçeli, mini anayasa paketiyle ilgili son durum hakkında da bilgi verdi. Bahçeli, “İtiraz edip düzeltilmesini istediğimiz konu başlıkları var. Fiili tıkanıkların hukuki müdahale ile aşılacağını düşünüyoruz. Metin üzerinde değerlendirme yapılıp bir orta yol bulunacağına inanıyoruz. Anayasa değişikliğinin dar kapsamda yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye’yi bir meselesinden kurtarabiliriz. AKP’nin değişiklik önerilerini genel olarak makul buluyoruz. Mutabakata inşallah varacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: ak parti, MHP


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