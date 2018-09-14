MHP Lideri Bahçeli'den Çakıcı açıklaması

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, helalleşme iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda isim gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Kırıkkale de 21 doktorun gözaltına alınmasını nasıl değerlendirdiği sorulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Uzun zamandır hükümlü olarak cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, Keskin Cezaevi'nden önce rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne nakledilmiş ardından Sincan Cezaevi'ne getirilmiştir. Bu süre içinde önce Kırıkkale Başsavcısı görevden el çektirilmiş, bugün ise basından öğrendiğim kadarıyla altısı uzman doktor olmak üzere 21 hekim gözaltına alınmıştır. Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu Sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerektir. Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular, Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi" yanıtını verdi.

Yağmur Yıldız

