MHP Lideri Bahçeli'den İslam ülkelerine Kudüs tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenen “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingine katıldı. Bahçeli yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin Kudüs'te yaşananlara sessiz kaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Bahçeli, İslam ülkelerinin kaçak güreştiğini vurgulayarak, ”İsrail ve ABD’yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını kaybettiğini söyleyen Bahçeli, “Geldiğimiz bu aşamada ABD, Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını tamamen kaybetmiştir. Trump, Siyonizme gönüllü şekilde tutsak düşmüş, maşalığına talip olmuştur. 1967’de Filistinlilerin elinden zorla alınan Doğu Kudüs bugün perişan haldedir. Kutsallarımız, alçak ve ahlaksız emellerin tasallut ve tahrikiyle can çekişmektedir. İsrail, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra sivil ve masum Filistinlilere ateş ve ölüm olup yağmıştır. 14 Mayıs günü Gazze’de son yılların en vahşi katliamı yaşandı. Sayıları 60’ı geçen Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 3 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. 8 aylık Filistinli Leyla bebek katillerce hedef alındı. 2014 yılında İsrail hava saldırısında iki bacağını kaybeden, buna rağmen Gazze’de mücadelesiyle devleşen 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah caniler tarafından katledildi. Gazze’de dram vardır. Gazze’de acı vardır. Filistin’de kan ve gözyaşı egemendir. İsrail bebek katilidir” diye konuştu.

“Ne var ki, insanlık derin ve kahredici bir sukut içindedir”

İsrail'in zulmünü lanetleyerek ABD'nin politikalarını kınayan Devlet Bahçeli, “İsrail, engelli, sivil, silahsız insanlara kurşun sıkacak, bomba atacak kadar kudurmuş, denge ve denetimini kaybetmiştir. Özellikle Gazze’de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail’i ve zulmünü lanetliyorum. ABD’yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kast ettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada, ama mahşerde muhakkak surette ödeyeceklerdir. İnancım ve ümidim budur. Zulüm yapanın yanına kalmayacaktır. İmanımız bu yöndedir. Mazlumların ahı bu şerefsizleri mahvı perişan edecektir. Ne var ki, insanlık derin ve kahredici bir sukut içindedir” şeklinde konuştu.

“İsrail ve ABD’yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar”

İslam ülkelerine Kudüs'te yaşananlar karşısında sessiz kaldıkları için tepki gösteren Bahçeli, “Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır, ahlaken ve vicdanen de çökmüştür. Soruyorum, nerede insanlık? Nerede medeniyet, nereye sindi vicdan ve adalet? Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs’ü anmadan, Filistin davasına temas etmeden, İsrail ve ABD’yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun, alayına yuh olsun. Korkaklık bunların ruhlarına işlemiş. İşbirlikçilik bunların meziyetleri haline gelmiş. Müşriklere hizmet, münafıklığa himmet bunlara nüfus ve sirayet etmiş. Türkiye hamdolsun, yanlışa yanlış, zalime zalim, haine hain diyecek kutlu bir cesaret ve dirayettedir. İsrail teröristtir. İsrail canidir. İsrail İslam ve insanlık düşmanı mevkiine yerleşmiştir. Iğdırlı Hasan Onbaşı’nın aziz hatıralarını barındıran; tarih, kültür ve inancımızın muazzam ülkülerini taşıyan Kudüs asla terk edilmeyecek, asla yüz üstü bırakılmayacaktır. Dün Haçlılara kan kusturan Türk milleti, aynısını tekrar yapacak inanca, akla, kabiliyete, kahramanlığa ve adamlığa çok şükür bütünüyle sahiptir” ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün 3 semavi dinin buluşma noktası olduğunu hatırlatan Bahçeli, Kudüs'e saldırının diğer dinlere de hakaret olacağını söyleyerek, “Kudüs aynı zamanda 3 semavi dinin buluşma noktasıdır. Bu itibarla Kudüs’e saldırı, Filistinlilere ambargo diğer dinlere de hakaret ve saygısızlıktır. Biz elbette vicdanımızın çığlığına, tarihimizin çağrısına, ecdadımızın ihtarlarına, inançlarımızın buyruklarına kulak verip tedbirli ve temkinli davranmalıyız. Zulme tahammül göstermemeliyiz. Tefrikanın, tezviratın, küresel müstevlilere tekmil veren bölgesel mihrakların fermanını yırtmak için müteyakkız bir ruhla teyakkuz halinde olmalıyız. Olur da gaflete düşersek, tehditleri hafife alırsak, tehlikelere gözlerimizi yumarsak felaket çığ gibi üzerimize çökecektir. Başka çare ve çıkışımızın olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Derin uykuya dalan ahlakı sallayıp kaldırmalı, feci komaya giren adaleti dürtüp ayaklandırmalıyız. İnanıyorum ki, Türk ve Türkiye sevdalıları olduğu müddetçe şeytani planlar kazanamayacaktır. Karamsar olmayın, yılgınlık göstermeyin, cumhurun ittifak ruhu her zilleti yenecek kudrete, hezimeti silecek bilenmiş kuvvete sahiptir” dedi.

“Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur”

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“Kudüs’ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Hiçbir başarı yattığımız yerden elde edilemez. Zorlayacağız, zora dayanacağız, zorbaların üstüne üstüne gideceğiz, haklı davamızdan tek bir adım geri atmayacağız. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam tökezler. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13 Aralık 2017’de yapılan Olağanüstü İstanbul Zirvesi’nden sonra bugünkü toplantısı ve alınan kararlar tarihi önemdedir. 21 Aralık 2017’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 ülkenin iradesiyle reddedilen ABD’nin Kudüs kararını hiçbir dayatma meşru seviyeye çıkaramayacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti herkes tarafından tanınıp teyit edilinceye kadar mücadele durmamalı, durmayacaktır. Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir. Tıpkı ruhumuzun bir tarafı İstanbul, diğer tarafı Ankara olduğu gibi.”

Caner Sönmez - İsmail Coşkun

