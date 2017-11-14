MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli

"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; 2019 seçimleri tek adamdan olanlar, demokrasiden olanlar olarak ikiye ayrılacaktır. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşirse CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşı için çalışmasına hız verirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır.Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir. " dedi.

"SEÇİM BARAJI ARTIK YÜZDE 50+1'E ÇIKTI"

Bahçeli seçim barajına ilişkin, "Yüzde 10 barajı seçmen oylarınının TBMM'de temsil edilememesi sorununu doğurmaktadır. Önemli bir adaletsizliktir. Yüzde 10'a kafayı takanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık baraj, yüzde 50+1'e çıkmıştır. Yönetimde istikrar ilkesi sağlanacağına göre temsilde adaletin temin edilmesine yönelik engel teşkil ettiği açık olan yüzde 10 seçim barajı tıkanmaya yol açmayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. CHP, baraj aşağı insin, 0 ile yüzde 3 arasında olsun diyor. Ses edilmiyor. "Baraj tekrar düşünülsün, bir kez daha ele alınsın" dediğimde kıyamet kopuyor. Bu ne yaman bir çelişkidir. CHP, siyasi varlığı ile ilgili korku mu yaşıyor? Vicdanına baraj yaptıranlar, şerefine mim çektirmişler, hele bir deyin, bize ne söylemeye çalışıyorsunuz. MHP barajları yıka yıka, manşetleri yara yara bugünlere gelmiştir. Yoluna da devam edecektir. Ala keçi her zaman püsküllü oğlak doğurmazmış. Önce adam olsunlar sonra yüzleri kalırsa bize laf yetiştirsinler. Nefesleri el veriyorsa, terör örgütlerine borozancı başı olsunlar. Bu CHP'nin 16 Nisan'dan beri karın ağrısı geçmek bilmiyor. Barajın aslında yüzde 50+1'e çıkmasından korkuyor. İP'den, HDP'ye, TKP'den diğer marjinal partilere kadar hepsinden medet umuyor, el uzatıyor." açıklamalarında bulundu.