15 Ocak'ta gerçekleştirilen CHP Gölbaşı İlçe kongresinde seçilen Bülent Elikesik ve yönetimine MHP Gölbaşı Belediye meclis üyeleride ziyarette bulunarak başarı dileklerini iletti.

"Gölbaşı'na hizmet etmek için birlikte çalışacağız"

Ziyarette konuşan Gölbaşı Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Ali İhsan Tunç, CHP yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek; "Gölbaşımıza, Ankaramıza hayırlı olsun. Tabii ki bu bir görev değişikliğidir, bayrak yarışıdır. Buradaki öncelikli amacımız da zaten hep birlikte Gölbaşı'na faydalı olabilmektedir. Sizlerin nezdinde de aynı siyasi görüşte olupda, bu uğurda uğraş veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de birlikte inşallah daha iyi hizmetleri Gölbaşı'na getirmek için el birliği ile çalışacağız. Burada ki amacımızda zaten hep birlikte Gölbaşı'na faydalı olabilmektedir. Sizlerin nezdinde de aynı siyasi görüşte olupta, bu uğurda uğraş veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. MHP'li Tunç, mecliste de birlikte Gölbaşı'na hizmet verdiklerini belirterek "Amacımız öncelikle Gölbaşı. Bunun yanında da Ankara tabiki bizim için ne kadar önemliyse de, birlikte Gölbaşı'na güzel hizmetler vermek hepimizin ortak amacı ve gayesidir. Bundan sonra ki süreçte de birlikte inşallah daha iyi hizmetler Gölbaşı'na getirmek için el birliği ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Gölbaşı'nın menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket ettik"

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik MHP'li meclis üyelerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Benim bir felsefem vardır. Biz bir yerlerde doğduk ama doyduğumuz topraklara borcumuz var. Bu borcu ödemekte bizim borcumuz ve şerefimizdir. Gölbaşı'nın her türlü menfeaatleri doğrultusunda hep birlikte çalışacağız ve Gölbaşı halkını biraz daha tebessüm ettirmek, daha mutlu hale getirmek için çalışmaları birlikte bugüne kadar yaptık ve yapmayada devam edeceğiz. Biz belediyede ki çalışmalarımızla da Gölbaşı'nın menfaatleri doğrultusunda Milliyetçi Hareket Parti ile birlikte hareket ettik" dedi.

"Hayır da "hayır" vardır"

Yapılacak olan referandum hakkında da konuşan CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik, "Önümüzde ki süreçte yapılacak olan referandumu ciddi şekilde önemsiyoruz. Çünkü yıllardır milli iradeye sahi çıkanlar, şuanda milli iradeyi dışladıklarını görüyoruz. Biz "hayır"da "hayır" var diyoruz. Şahsım, yönetimim ve partim Türkiye'nin rejim değişikliğine izin vermemek için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Bu bir siyasi mücadele değil, rejim mücadelesidir. Onun için Milliyetçi Halk Partili arkadaşlarımızı "hayır"da "hayır" demeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayşe Üngör