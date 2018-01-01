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MHP’den Ordu için soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanlığı tarafından Ordu ilinin genel ve tarım sorunları ile ilgili hazırladığı rapor MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sunuldu.

MHPden Ordu için soru önergesi

01 Ocak 2018 13:57

Ordu ilinin genel sorunlarını ele alan ve gelecekte beklediği yatırımların değerlendirildiği raporu inceleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı görevlendirdi. Milletvekili Celal Adan da bu sorunları Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılması istemiyle yazılı bir önerge olarak TBMM Başkanlığına verdi.

Soru önergesinde şu sorulara yer verildi: 

“-Ordu ili ve Karadeniz’de üretilen fındığın fiyatını üreticiler değil, büyük oranda alıcılar belirliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün tüketiciye pahalıya satılmaktadır. Bu genel durum içerisinde kapsamlı bir fındık kanunu çıkartılması ne zaman gerçekleştirilecektir?
-Ordu’nun bir limanı yoktur. Ticaret ve sanayiye yön veren unsurların en önemlilerinden biri de hiç şüphe yok ki, taşımadır. Liman yapımı ile ilgili bir çalışma olacak mıdır?
-Ordu iline komşu illerimiz olan Samsun, Tokat ve Sivas’a kadar demiryolu gelmişken, Ordu’da bulunmamaktadır. Ordu’ya demiryolu getirilmesi ile ilgili proje var mıdır?” 

Metin Akyürek

 

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