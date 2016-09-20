Yaklaşık 15 ay önce diş ağrısı nedeniyle bir hastaneye giden ve burada yapılan tetkiklerde çene kanseri olduğu ortaya çıkan MHP’li meclis üyesi 2 çocuk babası Bülent Ünaldı, dün gece saatlerinde kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberi alan sevenleri Ünaldı’nın evinin bulunduğu Belevi mahallesindeki evine akın etti. Bülent Ünaldı, bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Belevi mahallesi mezarlığına defnedilecek.

Vefatının kendilerini çok üzdüğünü belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Değerli insan, kardeşim, siyaset ve hizmet adamını kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Birlikte yapacak çok işimiz vardı, ancak mevlam onu aramızdan erken aldı. Hepimize sabır diliyorum. Acımız büyük” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu