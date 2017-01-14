Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » MHP'li Sancaklı’nın eşi intihar girişiminde mi bulundu?

MHP'li Sancaklı’nın eşi intihar girişiminde mi bulundu?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

MHPli Sancaklının eşi intihar girişiminde mi bulundu?

14 Ocak 2017 22:39
Eşi intihar girişiminde bulunan Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi - Tıkla İzle

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, silahla yaralanmış halde Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Eşi intihar girişiminde bulunan Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi.

Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye doğru yola çıktı.

Saffet Sancaklı eşinin kaldırıldığı hastaneye geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı hastaneye geldi.

Anayasa görüşmeleri değişikliği için Mecliste bulunduğu sırada eşinin intihar girişimi haberini alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başbakanlık tarafından tahsis edilen özel bir jetle İstanbul’a gelmişti. Atatürk Havalimanından ayrılan Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı Beylikdüzü’ndeki özel hastaneye geldi. Aracından inen Saffet Sancaklı koşarak hastaneye giriş yaptı. 

Etiketler: eşi Hülya Sancaklı, intihar girişimi, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç