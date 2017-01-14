MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, silahla yaralanmış halde Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eşi intihar girişiminde bulunan Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi.

Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye doğru yola çıktı.

Saffet Sancaklı eşinin kaldırıldığı hastaneye geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı hastaneye geldi.

Anayasa görüşmeleri değişikliği için Mecliste bulunduğu sırada eşinin intihar girişimi haberini alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başbakanlık tarafından tahsis edilen özel bir jetle İstanbul’a gelmişti. Atatürk Havalimanından ayrılan Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı Beylikdüzü’ndeki özel hastaneye geldi. Aracından inen Saffet Sancaklı koşarak hastaneye giriş yaptı.