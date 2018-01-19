Miami Sahili değil İstanbul

İstanbul'da iki gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ise rüzgarın tadını çıkardı. Yeşilköy Sahili’nde bir araya gelen adrenalin tutkunları İstanbul’da etkili olan lodosu eğlenceye çevirdi. Ocak ayında uçurtma sörfü yapan sporcuların muhteşem gösterisi ise havadan drone ile görüntülendi. Manevralarıyla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan sporcuların, havadan çekilen görsel şovları ilgi topladı. Adrenalin tutkunu 13 sporcunun tehlikeli hareketleri ustalıkla yaptığı o anlar hayran bırakırken ortaya çıkan görüntüler Miami sahillerini aratmadı. Birçok vatandaşın büyük ilgiyle izlediği gösterinin havadan çekilen görüntüleri mest etti.

Havadan görüntülenen uçurtma sörfü nefes kesti

Rüzgarda masmavi denize açılan sörfçülerin havada uçurtmalarıyla yükseldiği o anlar adeta nefes kesti. Zaman zaman lodos nedeniyle dalgaların arasında sürüklenen sörfçüler, kısa sürede toparlanarak müthiş hareketler sergilemeye devam etti. Deneyimli sporcular, suda yaptıkları hareketlerle beğeni kazanırken havadan çekilen uçurtma sörfü aksiyon sahnelerini aratmadı.

“ Kışın hava soğuk estiği için daha çok yukarı zıplayabiliyoruz”

Yaklaşık 20 yıldır sörf yaptığını ve bu sporu yaparken kendini özgür hissettiğini ifade eden Uğur İyigün, “Çok keyifli, herkesin yapabileceği bir spor, suda olduğu için sakatlanma riskimiz çok yok. Özellikle de yazın ama gördüğünüz gibi ocağın ortasında bile çok zevk alıyoruz. Bu havada güzel oluyor kışın hava soğuk estiği için daha çok yukarı zıplayabiliyoruz, hareketler biraz daha sert oluyor. Rüzgarın fırtınaya dönüştüğü zamanlar biraz maceralı oluyor ama oda işin zevki adrenalin bölümü oluyor. En çok hissettiğimiz duygu özgürlük duygusu çünkü hiçbir şeye bağlı değilsiniz sizi kontrol eden hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar hızlı gidebiliyorsunuz, zıplayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Havanın soğukluğunu işin heyecanından dolayı hissetmiyoruz”

Sörf yapmayı çok sevdiği için ocak ayında olmasının kendisini çok etkilemediğini dile getiren Onur Yılmaz, “Kesinlikle harika hissediyoruz, havanın soğukluğunu da yaptığımız işin heyecanından dolayı kesinlikle hissetmiyoruz. Şu an güney rüzgarları var o yüzden burada bu sporu yapmak oldukça keyifli oluyor. Aslında göründüğünden daha güvenli bir spor. Göründüğü kadar zor değil zaten suyun içindeyiz. Olabilecek aksiliklerin büyük bir kısmı düşmeyle ilgili şeyler onda da suya düştüğünüz için çok ciddi bir sıkıntı olmuyor. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Aklınızı boşaltmanın en güzel yolu diyebilirim. Türkiye şartlarında da bir sürü yer var bu işin yapılabileceği bizde her fırsatı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Hasibe Karadağ - Ahmet Faruk Sarıkoç