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Micov, Galatasaray'a veda etti

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Odeabank'ta geçiren Vladimir Micov, İtalyan takımı EA7 Emporio Armani Milan'a transfer oldu. Sırp basketbolcu, üç sezon formasını giydiği Galatasaray için bir veda mesajı yayımladı.

Micov, Galatasaraya veda etti

11 Temmuz 2017 12:47

Galatasaray Odeabank'ta yaprak dökümü sürüyor. Başantrenör Ergin Ataman, Alex Tyus, Jon Diebler, Austin Daye, Blake Schilb ve Sinan Güler'in ardından son olarak sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak EA7 Emporio Armani Milan'a transfer olan Micov, camiaya veda etti.

Galatasaray'ın resmi sitesinde yer alan veda mesajında, 32 yaşındaki basketbolcu şu ifadelere yer verdi:
"Evimde gibi hissettiğim Galatasaray'da, Türkiye'nin en büyük taraftarıyla birlikte tarihi bir zaferle Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandığımız için çok mutluyum. Üç yılda birçok arkadaşlıklar edindim. Türkiye sıcakkanlı insanları olan bir ülke. Fakat her güzel hikayenin bir sonu var. Üç yıl boyunca çok büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı buradan gururla ayrılıyorum. Geride kalan üç sezon için bana destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." 

Uygar Aydın

 

Etiketler: EA7 Emporio Armani Milan, galatasaray, Micov, transfer, veda


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