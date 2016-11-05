Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Midye tezgahından patronluğa uzanan başarı hikayesi

Midye tezgahından patronluğa uzanan başarı hikayesi

Türkiye’nin ilk midye restoranını açan Mardinli Şehmuz Özay, midyeden bin bir çeşit yemek yapıyor.

Midye tezgahından patronluğa uzanan başarı hikayesi

05 Kasım 2016 11:55
Midye tezgahından patronluğa uzanan başarı hikayesi - Tıkla İzle

Mardin’den 1971 yılında İzmir’e gelen Şehmuz Özay, 16 yaşında midye ile tanıştı. 40 yıldır tezgahta midye satan Şehmuz Özay, 35 yıl önce geldiği Bodrum’da midye restoranı açmaya kara veridi. 5 çocuk sahibi Mardinli usta, çocuklarını yurt dışına göndererek midye ile yapılan tüm yemekleri öğrenmelerini istedi. Çocuklarını farklı ülkelere gönderen Şehmuz usta sonunda amacına ulaşarak midyeden bin bir çeşit yemek yaptı. Tepside midye satarak işe başlayan Şehmuz usta sonunda patron oldu. Midye dolmasından ve tavasından daha fazlasını öğrenen Şehmuz usta domates soslu, makarnalı, pilavlı, kıymalı, fırında ve kaşarlı mideye olmak üzere birçok çeşit midye yemeği yapmaya başladı.

1981 yılında, İzmir'den Bodrum'a gelen Şehmuz Özay, 35 yıl boyunca elinde tepsi ile sabahtan akşama kadar midye sattı. Küçük camekanlı bir araba alan Şehmuz usta yaklaşık 5 yıl boyunca araba ile dolaşarak midye satmaya devam etti. Gündüz tatil sitelerini ziyaret ederek midye satan Şehmuz usta akşam olduğu zaman ise sahil kenarlarında, lokantaların önünde midye satarak ekmek parası kazanarak ailesini geçindiriyordu. Güler yüzü ve cömertliği ile tatile gelenlerin ve Bodrum’da yaşayanların gönüllerinde yer kuran Şehmuz Özay’ın ünü yayıldıkça yayıldı. Ailecek midye dolması satarak geçinen Özay ailesi daha sonra bir midye üzerine dükkan açmaya karar verir. Gündoğan mahallesinde sahil kenarında midye restoranı açan Özay ve ailesi midyede kendilerini geliştirerek midyeden çeşitli yemekler yapmaya başladı. Şehmuz ustanın eşi ve gelinleri midye dolma doldururken, oğulları ise dükkana sahip çıkmaya başladı.

Ünlülerden restorana yoğun ilgi
Şehmuz Özay'ın ünü o kadar yayıldı ki sanat, spor, siyaset ve sosyete Şehmuz ustanın midye restoranına akın etmeye başladı. Yatırımcılar ise Özay'ın restoran ismini almak isterken, bazı iş adamları ise 'Şahmuz Usta' isimli midye bayileri açmak için girişimlerde bulundu.

1971 yılında memleketinden çıktığını açıklayan Şehmuz Özay, “Ben Mardin’den İzmir’e geldim o zamlar kara kabuklu bir şeyler satıyorlardı. Bunların ne olduğunu sordum. Midye dediler. Tadına baktım çok güzel satmaya başladım. Yıllarca tepside midye sattım. 35 yıldır Bodrum’da midye satıyorum. 2 yıl önce Türkiye’de bir ilk olan midye restoranı açtım. Çocuklar yurt dışında midyenin çeşitli yemeklerini öğrendi. Hanımın ve gelinlerin midye dolma dolduruyor. Ben ve çocuklarım ise restoranda duruyoruz” dedi. 

Eren Ayhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!