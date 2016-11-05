Mardin’den 1971 yılında İzmir’e gelen Şehmuz Özay, 16 yaşında midye ile tanıştı. 40 yıldır tezgahta midye satan Şehmuz Özay, 35 yıl önce geldiği Bodrum’da midye restoranı açmaya kara veridi. 5 çocuk sahibi Mardinli usta, çocuklarını yurt dışına göndererek midye ile yapılan tüm yemekleri öğrenmelerini istedi. Çocuklarını farklı ülkelere gönderen Şehmuz usta sonunda amacına ulaşarak midyeden bin bir çeşit yemek yaptı. Tepside midye satarak işe başlayan Şehmuz usta sonunda patron oldu. Midye dolmasından ve tavasından daha fazlasını öğrenen Şehmuz usta domates soslu, makarnalı, pilavlı, kıymalı, fırında ve kaşarlı mideye olmak üzere birçok çeşit midye yemeği yapmaya başladı.

1981 yılında, İzmir'den Bodrum'a gelen Şehmuz Özay, 35 yıl boyunca elinde tepsi ile sabahtan akşama kadar midye sattı. Küçük camekanlı bir araba alan Şehmuz usta yaklaşık 5 yıl boyunca araba ile dolaşarak midye satmaya devam etti. Gündüz tatil sitelerini ziyaret ederek midye satan Şehmuz usta akşam olduğu zaman ise sahil kenarlarında, lokantaların önünde midye satarak ekmek parası kazanarak ailesini geçindiriyordu. Güler yüzü ve cömertliği ile tatile gelenlerin ve Bodrum’da yaşayanların gönüllerinde yer kuran Şehmuz Özay’ın ünü yayıldıkça yayıldı. Ailecek midye dolması satarak geçinen Özay ailesi daha sonra bir midye üzerine dükkan açmaya karar verir. Gündoğan mahallesinde sahil kenarında midye restoranı açan Özay ve ailesi midyede kendilerini geliştirerek midyeden çeşitli yemekler yapmaya başladı. Şehmuz ustanın eşi ve gelinleri midye dolma doldururken, oğulları ise dükkana sahip çıkmaya başladı.

Ünlülerden restorana yoğun ilgi

Şehmuz Özay'ın ünü o kadar yayıldı ki sanat, spor, siyaset ve sosyete Şehmuz ustanın midye restoranına akın etmeye başladı. Yatırımcılar ise Özay'ın restoran ismini almak isterken, bazı iş adamları ise 'Şahmuz Usta' isimli midye bayileri açmak için girişimlerde bulundu.

1971 yılında memleketinden çıktığını açıklayan Şehmuz Özay, “Ben Mardin’den İzmir’e geldim o zamlar kara kabuklu bir şeyler satıyorlardı. Bunların ne olduğunu sordum. Midye dediler. Tadına baktım çok güzel satmaya başladım. Yıllarca tepside midye sattım. 35 yıldır Bodrum’da midye satıyorum. 2 yıl önce Türkiye’de bir ilk olan midye restoranı açtım. Çocuklar yurt dışında midyenin çeşitli yemeklerini öğrendi. Hanımın ve gelinlerin midye dolma dolduruyor. Ben ve çocuklarım ise restoranda duruyoruz” dedi.

Eren Ayhan