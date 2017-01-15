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Migren ağrısı birkaç gün sürebilir

Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, migren ağrılarının birkaç güne kadar sürebileceğini söyledi.

Migren ağrısı birkaç gün sürebilir

15 Ocak 2017 11:28

Vatandaşların baş ağrısı diyerek yıllarca migrenden habersizce yaşadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, hastalığın küçük yaşlardan itibaren başlayabildiğine dikkat çekti. Migren ağrılarının birkaç güne kadar sürebileceğini söyleyen Ertan, hastaların migren ağrılarını genellikle doktora gitmeden kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştıklarını belirtti. Ertan, “Migren tıbbi olarak vasküler yani damarsal baş ağrısı grubu içerisinde geçer. Damarsal yapıların önce kasılıp sonra genişlemesi ile meydana gelen bir baş ağrısıdır. Hastalarda daha çok tek taraflı zonklama ile kendini gösteren baş ağrısı bulantı ve kusma genellikle eşlik eder. Kişi karanlık ortamda sessiz bir ortamda ağrısının geçmesini bekler” dedi.

“Öncelikle bazı tetkiklere bakıyoruz”
Hastalara teşhis koymalarında anlatılan baş ağrısı hikayesinin doktorlar için önemli olduğuna dikkat çeken Ertan, “Öncelikle bazı tetkiklere bakıyoruz. Bu bilgiler sonrasında hastaya tanısını koyuyoruz. Ayrıca migren tanısı koymadan önce bir beyin görüntüsü de mutlaka istiyoruz. Tahmin ettiğimiz bulgular varsa, periyodik olarak tekrar ediyorsa, üzüntü, stres, uykusuzluk, açlık, özel bir yiyecek, şehir değiştirme gibi faktörler bu ağrıyı tetikliyorsa daha önce bu çeşit ataklar geçirdiyse ve ailesinde migren hastalığı varsa teşhisi koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Dirençli migren vakalarının kadınlarda görülme sıklığı daha çoktur”
Migren hastalığının kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Melek Ertan, şunları söyledi:
“Dirençli migren vakalarının kadınlarda görülme sıklığı daha çoktur. En erken genç ve orta yaş grubunda görülen bir hastalıktır. Çocukluk çağlarında da görülen migrenler vardır ancak nadir görülmektedir. Migren tedavisinde iki tip tedavi uyguluyoruz. Kullandığımız ilaçlar ağrı kesiciler, depresyon ilaçları ve epilepsi ilaçlarıdır. Ön bulgular başlayınca hastaya ağrı kesici içmesini öneriyoruz. Hastalık buna olumlu cevap vermez ise migren ilaçlarını almaları gerekiyor. Stresten uzak durmaları, düzenli beslenmeleri, varsa tetikleyici yiyecek ve içecekten uzak durmaları, uyku düzenine dikkat etmeleri gibi önlemlerle migren ağrısının önüne geçebilir.” 

Aydın Sarıoğlu
 

Etiketler: baş ağrısı


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