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Migros yatırımcıdan habersiz Makro’yu alıyor

Migros, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunan Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market’i almak için harekete geçti. Fiyat görüşmeleri yapılırken, KAP’a henüz açıklama yapılmadı.

Migros yatırımcıdan habersiz Makroyu alıyor

09 Kasım 2017 09:36

Türkiye’nin otomobilini üretecek 5 babayiğitten biri olan Anadolu Grubu’nun sahibi olduğu Migros, geçtiğimiz günlerde mali sıkıntıyı aşmak için konkordato talebinde bulunan Ankara merkezli Makro Market’i almak için harekete geçti. Haziran 2016’da Tesco Kipa’yı bünyesine katan Migros, Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Makro Market’i de satın alarak sektördeki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Makro Market’in alımı için finans kurmaylarına, “Şirketi inceleyin, fiyat makul olursa alalım” talimatı verdi.

ALMAN ŞİRKET DE İSTİYOR

Türkiye’da 253 mağazası bulunan, 1.7 milyar liralık ciroya sahip Makro Market ile bir Alman gayrimenkul fonunun da ilgilendiği ve 250 milyon doları gözden çıkardığı söyleniyor. Makro Market’i bünyesine katmaya hazırlanan ve yüzde 19.49’u Borsa İstanbul’da işlem gören Migros’tan konuyla ilgili olarak henüz Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yapılmadı. Yüzde 100 yerli sermayeli Makro Market, yılda 100 milyon müşteriye hizmet veriyor.

ŞİRKETİMİZ BATIK DEĞİL!

Makro Market adına 27 Ekim’de, iflas erteleme başvuruları yasak olduğu için, konkordato talebinde bulunuldu. Makro Market Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Songör, “İnanıyoruz ki daha güçlü toparlayabileceğiz. Şunun kesin olarak bilinmesini isterim ki, şirketimiz batık değil” dedi.

PİYASA DEĞERİ 4.6 MİLYAR

Migros’un çoğunluk hissesi 2008’de Koç Holding’den Moonlight Parekendecilik’e geçti. Temmuz 2015’te ise Anadolu Endüstri Holding, yüzde 80.5’ini satın aldı. Migros’un piyasa değeri 4.6 milyar TL seviyesinde.

Kaynak: Akşam gazetesi

Etiketler: makro, migros

 

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