Mihriban türküsü, bez bebeklerde hayat bulacak

Tamamen el emeği göz nuru ile hazırlanan ‘Mihriban Bebekler’, ilk etapta ilçeye gelen yerli turistlere, daha sonraki aşamalarda da internet üzerinden tüm Türkiye’ye satılacak. Ekinözü ilçesinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi ailelerden belirlenen kadınlar, Ekinözü Kaymakamlığının girişimleri ile başlatılan kursta, ‘Mihriban Bebek’ adı verilen bez bebek üretimine başladı. Tamamen bez ve kumaştan oluşan bebek yapımı için kolları sıvayan kursiyerler, Ekinözü’nün ve yörenin folkloruna ve kültürüne ait minyatür kıyafetleri özenle hazırlayarak, rengarenk ‘Mihriban Bebek’ haline getiriyor.



Bez bebeğin isminin ‘Mihriban’ olarak seçilmesinde ise aynı adlı şiirin yazarı merhum Abdurrahim Karakoç’un da Ekinözülü olmasından kaynaklanırken, ‘Mihriban Bebekler’ kısa bir süre içerisinde ilçedeki 3 ayrı İçme’de satışa sunulacak.



Kursiyer kadınların özenle ve büyük emek vererek yaptıkları ‘Mihriban Bebeklerin’ en büyük özelliğinin tamamen doğal malzemelerden üretilmesi olduğunu belirten Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, kişiye özel olarak da oyuncak hazırlanabileceğini kaydetti. Caner, sağlık turizmi ile ön plana çıkan ilçenin farklı bir gelir kapısına ve tanıtım çalışmasına katkı sunacak bir projeye imza attıklarını söyledi.



Ekinözü’nün yöresel bebek üretiminde ön plana çıkan diğer şehirlerden biri haline gelmesini amaçladıklarını kaydeden Kaymakam Caner, "Yöresel bebek listesine Ekinözü’nün de girmesini istedik. Maraş, Türkiye genelinde çok özel; Maraş’ın içerisinde Ekinözü özel; Ekinözü’nde de İçmeler çok özel. Bu kadar özelliğin ve doğallığın olduğu yöremizde yöresel bir bebeğimizin olmasının çok keyifli olacağını düşündük. Halk Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi bayanlara yönelik kurs açtık. Bebek yapımına başlandı. Proje aşamasındayız. Daha ilk aşamadayız, üretimlerin yeni yapıldığı aşamadayız. Tabii bunun öncesi de var. Öncesinde de üretilen ve bilinen bir bebek olmasına rağmen biz bunu geliştirdik. Uzun vadede Türkiye geneline, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve yabancılara dahi bu bebekten satış yaparak hem ilçemizin ekonomisine, hem de bayanlarımızın bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"Doğallığı ön planda tuttuk"



Üretilen bebeklerde tamamen doğal malzemeler kullanıldığının altını çizen Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, plastik aksam ve kimyasal madde içermediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bebeklerimizin tercih sebebi olması için de doğallığı ön planda tuttuk. Bu kadar doğallığın olduğu bu kadar güzel bir ilçede doğal bebek neden üretmeyelim dedik. Yaptığımız bebeklerin içerisinde çocuklarımıza zarar verecek ciddi bir kimyasal madde kesinlikle bulunmamaktadır. Tamamen el emeği, göz nuru, bayanların kendi imkanları ile yaptıkları bebek. Son derece doğal bir bebek. Plastik aksam yok. Bugün Türkiye’de ve dünyada tamamen plastik ve kimyasal üzerine yapılan birçok bebeğin afaki fahiş fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Markalaşma ve isimlendirme adı altında yapılıyor bu. Ama biz, bu bebekleri çocuklara en doğal şekliyle hazırlayıp ve sunup evlatlarımıza, gelecek nesillerimize sağlıklı ve güzel oyuncaklarla oynama imkanı vermek istiyoruz. Her şeyden önemlisi, yöresel bir ismi ve yöresel bir ürünün tanıtımıyla ilçenin geneline bunu ulaştırmak istiyoruz."



İlk etapta İçmeler’de satışa sunulan bebeklerin kurulacak internet sitesi üzerinden de ülke geneline ve yurt dışına gönderilebileceğini hatırlatan Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, "Bebek satışında ilk ve ana hedefimiz İçmeler’e gelen yerli turistler. 3 ayrı noktada stant kurarak bebeklerimizin satışı yapılacak. Sonraki aşamada ise kuracağımız bir internet sitesiyle üretilen bebeklerin üretim yapan bayanlar tarafından doğrudan satılmasını sağlayacağız. Herhangi bir komisyoncu ya da aracı planlamıyoruz. En önemlisi de bu bebeklerin elbiseleri, renkleri ya da kıyafetleri isteğe göre üretebileceğiz. Bebeklerimizin bir farkı da bu olacak. Hazır sunup sadece bunu satıyoruz demek yerine, sipariş üzerine kişiye özel bebek üreteceğiz. Kişiye özel bebek üretmek, piyasadaki diğer emsallerinden ayrılan önemli farklarımızdan birisi olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Murat Sürücü