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Milas - Yatağan karayolunda can pazarı: 7 yaralı

Milas-Yatağan karayolu, Menteş Mahalle Kavşağı’nda 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücülerinden biri araç içerisinde sıkışırken, toplamda 7 kişinin yaralandığı olayda can pazarı yaşandı.

Milas - Yatağan karayolunda can pazarı: 7 yaralı

30 Ekim 2017 21:21
Milas - Yatağan karayolunda can pazarı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Milas - Yatağan karayolu Menteş Mahalle Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Milas istikametinden Yatağan istikametine doğru seyir halinde bulunan 37 yaşındaki Mehmet Akçakaya idaresindeki 48 Y 1101 plakalı otomobil ile Beçin Kıyılama Mahallesi’nden Menteş Mahalle Kavşağı’na giriş yapmak isteyen 36 yaşındaki Zehra Demir idaresindeki 48 ABB 14 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Akçakaya idaresindeki 48 Y 1101 plakalı otomobil orta refüje çıkarken, Demir idaresindeki 48 ABB 14 plakalı otomobil ise yol kenarındaki su kanalına düşerek durabildi.
Meydana gelen kazanın ardından 48 ABB 14 plakalı araç sürücüsü Zehra Demir araç içerisinde sıkışırken, aynı araçta bulunan 10 yaşındaki oğlu Muzaffer Eren Demir, 33 yaşındaki Zöhre Dilek Öçay, 10 yaşındaki Abdullah Tahir Tuzcu ve diğer 48 Y 1101 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Akçakaya ile 20 yaşındaki Neşe Akçakaya ve 33 yaşındaki İsmail Akçakaya vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Zehra Demir sıkıştığı yerden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerince çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Çağrı Purma
 

 

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