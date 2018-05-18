Milas’ta bir otomobil, kamyona arkadan çarptı; 1 yaralı

Kaza, Baharlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Emel Akarsu idaresindeki 35 JM 320 plakalı otomobil, kendisiyle aynı yönde ilerleyen Nedim Üncü idaresindeki 48 LH 960 plakalı kamyona bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.



Meydana gelen kazanın ardandan yaralanan otomobil sürücüsü Emel Akarsu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde sevk edildi.



Kaza nedeniyle Bodrum - Milas karayolunda ulaşım yaklaşık 30 dakika kontrollü sağlanırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.