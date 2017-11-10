Milas'ta dolandırıcıya suçüstü

Bir internet alışveriş sitesinden, ucuz telefon vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şahıs; Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Marmaris’te suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Milaslı H.K. (26) isimli bir kişi, internet alışveriş sitesinde uygun fiyata telefon almak için ‘Cihan Ato’ kullanıcı isimli satıcıya ulaştı. H.K. ‘Cihan Ato’ isimli satıcıya, 750 lira değerinde bir telefon sipariş etti. Sipariş için 500 lira ön ödeme yaptı. H.K. heyecanla gelecek olan kargoyu beklerken, büyük bir şoka uğradı. Gelen kargoda, sipariş edilen telefon yerine ‘hoparlör’ geldi. Bunun üzerine mağdur H.K. Milas Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek ‘Cihan Ato’ kullanıcı isimli dolandırıcı şahsın, gerçek kimliğinin Mustafa K. olduğunu tespit etti.

Mustafa K.’nın, internet yoluyla dolandırıcılık suçundan 47 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli Mustafa K., telefon vaadiyle dolandırdığı H.K.’ya başka bir sahte kimlikle yeniden ulaştı. H.K.’ya yeniden telefon satmak isteyen şüpheli Mustafa K., H.K.’ya ödemeyi Marmaris’teki bir bankaya göndermesini istedi. Şüpheliyi uzaktan izleyen Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris’teki bankadan parayı çekmek isteyen şüpheli Mustafa K.’yı suçüstü yakaladı.

Dolandırıcılık suçundan 47 ayrı kaydı bulunan şüpheli Mustafa K., Milas’a getirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

