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Milas’ta seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Muğla’da Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde bulunan bir servis minibüsü aniden alev aldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında araçta bulunan iki adet yangın tüpünün de boş olduğu ortaya çıktı.

Milasta seyir halindeki minibüs alev alev yandı

15 Ağustos 2017 19:37
Milas’ta seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Erdoğan’ın idaresindeki 48 S 3729 plakalı ve içerisinde yolcu bulunan servis minibüsü Milas Şehir Mezarlığı kavşağı civarında motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden araç sürücü Erdoğan, aracını şehir mezarlığı yolunda durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etmesiyle aracın aküsünü sökerek müdahalede bulunmaya çalıştı. Yaptığı müdahale ile başarılı olamayan Erdoğan, araçtan yükselen alevleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlerin tamamen sardığı araca müdahalede bulunup, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında minibüste 2 adet yangın söndürme tüpü bulunduğu ancak tüplerin boş olması nedeniyle sürücünün yangına müdahale edemediği öğrenildi. 

Çağrı Purma-Demet leyne
 

Etiketler: minibüs, yangın


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