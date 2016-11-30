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Milas'taki su taşkınlarına anında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ ekipleri, Milas’ta yaşanan şiddetli yağışların ardından oluşan su baskınlarına kısa sürede müdahale etti.

Milastaki su taşkınlarına anında müdahale

30 Kasım 2016 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son zamanlarda şiddetli yağış uyarılarının ardından özellikle Batı Akdeniz ve Ege Bölgesinde etkili olan yağmur yağışları su baskınlarına sebep oldu. Muğla’yı etkisi altına alan şiddetli yağmur yağışları Milas ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

Muğla genelinde pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağış, dün şiddetini arttırarak devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Milas'a 24 saatlik süre zarfında metrekareye yaklaşık 46 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış nedeniyle Milas'ın birçok mahallesinde su baskınları meydana geldi. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ise ilçede yaşanan su baskınlarına kısa sürede müdahale etti.

Şiddetli yağış nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan, Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde taşkın meydana geldi. Yaşanan taşkın nedeniyle trafik ekipleri 19 Mayıs Bulvarını çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Olay yerine kısa sürede gelen MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İki kepçe ve birçok personelle 45 dakikalık bir müdahalenin sonunda, ekipler bulvarda bulunan taşkını azaltarak yolun trafiğe açılmasını sağladılar. 

Demet Leyne

Etiketler: milas, su taşkınları


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